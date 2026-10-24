24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अनंत सिंह पर बरसे नीरज कुमार, बोले- विरोध करने वालों का तबीयत खराब कर देगी पार्टी

जदयू नेता नीरज कुमार ने पार्टी के उन सदस्यों को चेतावनी दी है जिन्होंने चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी इन लोगों की तबीयत खराब कर देगी, उन्होंने यह तो नहीं बताया कि ऐसा कब होगा, लेकिन कहा कि ऐसा जरूर होगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Updated: 24 Oct 2026, 11:18 AM IST

JDU's internal infighting

JDU के नेता अंनत सिंह और नीरज कुमार (फोटो-ANI)

बिहार विधान परिषद (MLC) चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया है। जिसके बाद अब जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार ने अपने विरोधियों और बाहुबली विधायक अनंत सिंह पर बिना नाम लिए हमला बोला है। नीरज कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों ने चुनाव के दौरान पार्टी लाइन के खिलाफ काम किया और उनके विरोधियों का समर्थन किया, आने वाले दिनों में राजनीति में उनकी तबीयत खराब होना तय है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव केवल जीत या हार का मामला नहीं था, बल्कि यह राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ जनता का जनादेश था।

तबीयत कब खराब होगी नहीं जानते, लेकिन पार्टी 100% इलाज करेगी - नीरज कुमार

अपनी ही पार्टी के सदस्यों द्वारा भीतरघात किए जाने के सवाल पर नीरज कुमार ने कहा कि चुनाव में पार्टी के जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्रचार-प्रसार किया, वे इतना आश्वस्त रहें कि राजनीति में उन लोगों का स्वास्थ्य और तबीयत अब लगातार खराब रहने वाला है।हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कब या किस रूप में कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी ऐसे लोगों की तबीयत पूरी तरह खराब कर देगी और इसका असर 100 फीसदी तय है।

अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में किया था प्रचार

बता दें कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए एमएलसी चुनाव के दौरान जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार और जदयू विधायक अनंत सिंह के बीच टकराव देखने को मिला था। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार किया। अनंत सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार को हराने की अपील भी की थी। ऐसे में चुनाव के बाद नीरज कुमार की ओर से पार्टी के भीतर उनके खिलाफ प्रचार करने वालों को लेकर दिया गया बयान सीधे तौर पर अनंत सिंह और उनसे जुड़े उन समर्थकों से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया।

नीतीश कुमार की तारीफ की

अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नीरज कुमार ने इसका श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्पण को दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव में कार्यकर्ताओं की निष्ठा की जीत हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार के राजनीतिक मूल्यों, जन कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनका जलवा एक बार फिर साबित हुआ, जिसने समर्थन का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं का नीतीश कुमार के प्रति अटूट स्नेह ही इस चुनाव की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है।

रैपिडो चलाता था, बेचता था इत्र! मुंबई में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा संदिग्ध गिरफ्तार, फोन से मिले मसूद अजहर के ऑडियो

ये भी पढ़ें
Mumbai ATS Arrest

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

24 Oct 2026, 11:18 AM IST

Published on:

Hindi News / National News / अनंत सिंह पर बरसे नीरज कुमार, बोले- विरोध करने वालों का तबीयत खराब कर देगी पार्टी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

यासीन मलिक पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा शुरू करने का आदेश, पाकिस्तानी फंडिंग के आरोपों की होगी सुनवाई

NIA court frames charges against Yasin Malik
राष्ट्रीय

जामिया की दीवारों पर लिखे ‘फ्री कश्मीर’ के नारों पर बीजेपी की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Free Kashmir Slogan Controversy
राष्ट्रीय

बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों की जान से खिलवाड़? पंजाब की AC स्लीपर बसों पर NHRC सख्त, सुरक्षा खामियों पर मांगी रिपोर्ट

NHRC Office
राष्ट्रीय

कांग्रेस से रैली टालने की अपील, व्यापारियों ने कहा- त्योहारी सीजन में हो सकता है 10 हजार करोड़ का नुकसान

SIR Controversy
राष्ट्रीय

‘एक जंतर-मंतर बंद किया तो हजारों खड़े होंगे’, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे पर पिनाराई विजयन की हुंकार

Chief Election Commissioner
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.