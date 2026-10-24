अनंत सिंह पर बरसे नीरज कुमार, बोले- विरोध करने वालों का तबीयत खराब कर देगी पार्टी

बता दें कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए हुए एमएलसी चुनाव के दौरान जदयू उम्मीदवार नीरज कुमार और जदयू विधायक अनंत सिंह के बीच टकराव देखने को मिला था। अनंत सिंह ने नीरज कुमार के विरोध में जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार किया। अनंत सिंह ने तो सार्वजनिक रूप से नीरज कुमार को हराने की अपील भी की थी। ऐसे में चुनाव के बाद नीरज कुमार की ओर से पार्टी के भीतर उनके खिलाफ प्रचार करने वालों को लेकर दिया गया बयान सीधे तौर पर अनंत सिंह और उनसे जुड़े उन समर्थकों से जोड़ कर देखा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया।