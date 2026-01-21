‘नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ो’…नीट छात्रा रेप मामले में सरकार के खिलाफ भड़का प्रदर्शन, ABVP भी हुई शामिल

बिहार सरकार के खिलाफ ABVP का प्रदर्शन (फोटो - ABVP South Bihar एक्स अकाउंट)
बिहार में नीट छात्रा से रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। पीड़ित छात्रा की मौत के 10 दिन बाद भी पुलिस द्वारा आरोपियों को नहीं पकड़े जाने पर जनता में गुस्सा है और लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार राज्य की NDA सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं और अब इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी सरकार पर सवाल उठाने लगा है। सरकार की असफलताओं पर सवाल उठाते हुए ABVP ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला है।
