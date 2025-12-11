11 दिसंबर 2025,

गुरुवार

राष्ट्रीय

भाजपा ने जिस किताब का जिक्र कर नेहरू पर लगाए इल्जाम, कांग्रेस ने रक्षा मंत्री को थमाए उसी के पन्ने

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद के बाहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मणिबेन पटेल की किताब के कुछ पन्ने दिए हैं, जिस किताब का हवाला देकर सिंह ने दावा किया था कि नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे।

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 11, 2025

Defence Minister Rajnath Singh and Congress MP Jairam Ramesh

सदन के बाहर राजनाथ सिंह को किताब के पन्ने देते जयराम रमेश (फोटो - आईएएनएस)

भाजपा और कांग्रेस के बीच नेहरू-बाबरी विवाद दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अब गुरुवार को कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने संसद में दिन की कार्यवाही के लिए पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सरदार वल्लभभाई पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की किताब के कुछ पन्ने दिए हैं। बता दें कि, इस किताब को स्रोत बताते हुए हाल ही में रक्षा मंत्री ने यह दावा किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी पैसे से बनवाना चाहते थे।

सिंह ने कहा- मुझे गुजराती नहीं आती

रमेश ने 'इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल: द डायरी ऑफ मणिबेन पटेल' नामक इस किताब के गुजराती अनुवाद के कुछ पन्ने रक्षा मंत्री को देते हुए कहा, सर, मैं आपके लिए खास तौर पर मणिबेन पटेल की डायरी का गुजराती अनुवाद लाया हूं। इसे ज़रूर पढ़िएगा। इस पर सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हुए कहा, मुझे गुजराती नहीं आती। इतना कह कर सिंह पन्ने अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए।

गुजरात के वडोदरा में सभा के दौरान सिंह ने दिया था यह बयान

सिंह ने हाल ही में गुजरात के वडोदरा जिले के साधली गांव में एक सभा के दौरान नेहरू को लेकर यह बयान दिया था। इस दौरान सिंह ने दावा किया था कि नेहरू को ऐसा करने से सरदार वल्लभभाई पटेल ने रोका था। भाजपा ने भी सिंह के इस बयान का समर्थन किया और इसके लिए सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल द्वारा लिखित इस किताब का हवाला दिया था। भाजपा ने यह भी कहा था कि, नेहरू को दक्षिण भारत के कुछ मंदिर उनकी वास्तुकला की सुंदरता के बावजूद भी अच्छे नहीं लगते थे।

सुधांशु त्रिवेदी ने किया था बयान का समर्थन

बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, सिंह के दावों का स्रोत मणिबेन पटेल की किताब है। त्रिवेदी ने कहा कि इस किताब के पेज नंबर 24 पर यह लिखा है कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद के बारे में बात उठाई थी, लेकिन पटेल ने साफ कर दिया था कि सरकार मस्जिद बनाने के लिए पैसा नहीं दे सकती।

6 दिसंबर को कांग्रेस ने जारी किए थे किताब के अंश

सिंह के बयान का जवाब देने के लिए 6 दिसंबर को कांग्रेस ने मणिबेन पटेल की किताब के कुछ अंश जारी करते हुए रक्षा मंत्री के बयान को झूठा बताया था और उनसे माफी मांगने को कहा था। जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस किताब के कुछ पन्नों के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि, इस किताब में जो लिखा है उसमें और सिंह के बयान में काफी फर्क है। इस पोस्ट में रमेश ने सिंह को इतिहास के तथ्यों के साथ तोड़-मरोड़ करने वाला बताया था। पोस्ट में इस किताब के पन्ने शेयर करने के बाद अब रमेश इन पन्नों की कॉपी लेकर संसद पहुंच गए और उन्होंने सिंह को यह पन्ने थमा दिए।

Published on:

11 Dec 2025 12:40 pm

भाजपा ने जिस किताब का जिक्र कर नेहरू पर लगाए इल्जाम, कांग्रेस ने रक्षा मंत्री को थमाए उसी के पन्ने

