भाजपा ने जिस किताब का जिक्र कर नेहरू पर लगाए इल्जाम, कांग्रेस ने रक्षा मंत्री को थमाए उसी के पन्ने

सिंह के बयान का जवाब देने के लिए 6 दिसंबर को कांग्रेस ने मणिबेन पटेल की किताब के कुछ अंश जारी करते हुए रक्षा मंत्री के बयान को झूठा बताया था और उनसे माफी मांगने को कहा था। जयराम रमेश ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इस किताब के कुछ पन्नों के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। उन्होंने कहा था कि, इस किताब में जो लिखा है उसमें और सिंह के बयान में काफी फर्क है। इस पोस्ट में रमेश ने सिंह को इतिहास के तथ्यों के साथ तोड़-मरोड़ करने वाला बताया था। पोस्ट में इस किताब के पन्ने शेयर करने के बाद अब रमेश इन पन्नों की कॉपी लेकर संसद पहुंच गए और उन्होंने सिंह को यह पन्ने थमा दिए।