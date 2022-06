Panipuri Ban in Kathmandu: नेपाल सरकार ने काठमांडू में गोलगप्पे पर लगाया बैन, भारत के लिए भी खतरे की घंटी

Nepal Ban Golgappa: नेपाल के काठमांडू में पानीपुरी पर बैन लगा दिया गया है। वहाँ तेजी से हैजा नाम की बीमारी फैल रही है।

नेपाल की राजधानाई काठमांडू में गोलगप्पे पर बेन लगा दिया गया है। इस फैसले के पीछे की वजह नेपाल में बढ़ रहे हैजा को बताया जा रहा है जिसने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। हैजा के मामलों को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, पानीपुरी के अलावा ऐसी अन्य चीजों पर भी बैन लगाया गया है जिससे हैजा फैलने का खतरा है। नेपाल में ये बैन भारत के लिए भी खतरे की घंटी है क्योंकि हर दिन नेपाल और भारत के बीच हजारों लोगों का आना-जाना होता है।

Nepal Bans Selling And Eating Pani Puri, Alarm bells for India too