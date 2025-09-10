3000 युवाओं की नौकरी के लिए भारत में लगी लाइन, पड़ोसी देश में बेरोजगारी ने मचाया हाहाकार

प्रदर्शन तब भड़के जब ओली सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने इसे सुरक्षा कारणों से उचित ठहराया, लेकिन युवाओं ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला माना। प्रदर्शनकारियों ने नाखू जेल पर धावा बोलकर पूर्व उप-प्रधानमंत्री रवि लामिछाने को रिहा करवाया, जो वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में हिरासत में थे। सोमवार और मंगलवार को हिंसक झड़पों में करी दो दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन, नेपाली कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय और नेताओं के घरों को आग लगा दी। मंगलवार रात तक सरकार ने सोशल मीडिया प्रतिबंध हटा लिया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा।