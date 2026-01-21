21 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

नए BJP अध्यक्ष ने सभी प्रदेश अध्यक्षों-राष्ट्रीय सचिवों को अचानक दिल्ली बुलाया, आज क्या होने वाला है?

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज (बुधवार) पार्टी मुख्यालय में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। सभी राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को शामिल होने का निर्देश दिया गया है।

भारत

image

Mukul Kumar

Jan 21, 2026

BJP, Nitin Nabin, PM Modi, Jansangh, Ram Mandi,

नए BJP अध्यक्ष नितिन नबीन। (Photo-IANS)

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज यानी कि बुधवार को पार्टी मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक करेंगे। इस बैठक में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे, क्योंकि भाजपा अपने नए नेतृत्व में अंदरूनी बातचीत शुरू कर रही है।

सभी भाजपा राज्य अध्यक्षों और राष्ट्रीय सचिवों को बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया गया है, जहां संगठनात्मक मजबूती और भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर चर्चा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष के भी इस चर्चा में मौजूद रहने की उम्मीद है।

नए भाजपा अध्यक्ष के पद पर बैठने के बाद क्या हुआ?

नए भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनके कार्यालय गए। उनके साथ मौजूद अन्य वरिष्ठ नेताओं में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा शामिल थे।

पीएम मोदी ने नितिन नबीन के परिवार वालों से भी थोड़ी देर मुलाकात की, उन्हें एक अहम पद संभालने पर बधाई दी और कुछ हल्की-फुल्की बातें कीं। 45 साल के नितिन नबीन का भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना जाना पार्टी में एक 'नया' दौर है।

क्या बोले पीएम मोदी?

इसके साथ ही यह एक पीढ़ीगत बदलाव भी है, जो उनके नेतृत्व में एक नई युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाने पर पार्टी के जोर को दिखाता है। इससे पहले, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने नितिन नबीन को अपना 'बॉस' और खुद को सिर्फ एक पार्टी कार्यकर्ता बताया।

पार्टी हेडक्वार्टर में जोरदार तालियों के बीच उन्होंने कहा- जब पार्टी के मामलों की बात आती है, तो मैं एक कार्यकर्ता हूं और नितिन नबीन मेरे बॉस हैं।प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि नबीन में 'युवा ऊर्जा' के साथ-साथ संगठन में लंबा अनुभव भी है और ये पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

क्या बोले नितिन नबीन?

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद, नितिन नबीन ने कहा कि यह दिन उनके लिए संकल्प का क्षण है, क्योंकि वह सिर्फ एक पद नहीं संभाल रहे हैं, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपराओं और एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी भी अपना रहे हैं।

नए BJP अध्यक्ष ने सभी प्रदेश अध्यक्षों-राष्ट्रीय सचिवों को अचानक दिल्ली बुलाया, आज क्या होने वाला है?

