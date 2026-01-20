New BJP National President : नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजस्थान के सीएम भजनलाल ने दी बधाई व शुभकामनाएं

नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय में इसका ऐलान किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। 26 साल की उम्र में पहली बार विधायकी का चुनाव जीतने के बाद नितिन नबीन महज 45 साल की उम्र में भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। नितिन नबीन औपचारिक रूप से मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की जगह लेंगे।