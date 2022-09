दिल्ली में फ्री बिजली लिए लागू हुआ नया नियम, अप्लाई किए बिना नहीं मिलेगी सब्सिडी, CM केजरीवाल ने बताया कैसे भरें आवेदन

दिल्ली में आज से फ्री बिजली और बिजली में मिलने वाली सब्सिडी के लिए नया नियम लागू हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि अब उन्हीं लोगों को बिजली में सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे, जिसका आज से ही आवेदन शुरू हो गया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फ्री बिजली और बिजली में मिलने वाली सब्सिडी को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने प्रेस कांफ्रेस करते हुए कहा कि पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाती थी। हम लोगों ने मेहनत करके दिल्ली के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया और दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आने लगी। वहीं हमने भष्ट्राचार खत्म करके, पैसे की लीकेज रोक कर सरकारी पैसा बचाया और उस पैसों से हमले दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी।

New rule came into force from today for free electricity in Delhi, Chief Minister Arvind Kejriwal announced, Know how to fill application