NIA Raid: केरल के मलप्पुरम में बैन संगठन PFI के पूर्व कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी

नई दिल्लीPublished: Aug 13, 2023 11:57:51 am

NIA Raid: राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए केरल के मलप्पुरम जिले में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं के घर पर छापेमारी कर रही है। एनआईए की कार्रवाई सुबह से ही जारी है।

NIA Raid on former PFI Workers in Malappuram