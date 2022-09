आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में PFI के कई ठिकानों पर NIA की छापेमारी जारी, आतंकवाद और हिंसा भड़काने का है आरोप

NIA ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई ठिकानों में छापेमारी की है। PFI के सदस्यों पर आतंकवाद, हिंसा भड़काने जैसे कई गंभीर आरोप है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शादुल्ला नाम के शख्स के आवास की NIA तलाशी ले रही है जो इस मामले का एक आरोपी है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की 23 टीमों ने आंध्रप्रदेश व तेलंगाना में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के कई ठिकानों में छापेमारी की है। यह छापेमारी PFI से जुड़े उन सदस्यों पर की गई है जिनपर कराटे ट्रेनिंग सेंटर की आड़ पर आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने का आरोप है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह छापेमारी तेलंगाना के 6 जिलों के 38 जगहों और आंध्र प्रदेश के दो जिलों के दो जगहों सहित 40 जगहों पर छापेमारी की जा रही है।

NIA raids continue on many PFI locations in Andhra Pradesh and Telangana, are accused of inciting terrorism and violence