NIA की टीम ने केमिस्ट की हत्या की जांच के लिए महाराष्ट्र के अमरावती का किया दौरा

एंटी टेरर जांच एजेंसी एनआईए की एक टीम ने शनिवार को एक केमिस्ट की हत्या की जांच के लिए महाराष्ट्र के अमरावती का दौरा किया। केमिस्ट की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई।

राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) की एक टीम केमिस्ट के कत्ल की जांच के सिलसिले में शनिवार को महाराष्ट्र के अमरावती शहर पहुंची। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल तेली की हत्या से ठीक एक हफ्ते पहले, 54 वर्षीय केमिस्ट उमेश प्रहलादराव कोल्हे की 21 जून को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हत्या कर दी गई थी। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस मामले की जांच NIA को सौंपी गई है। यह फैसला इस आशंका के मद्देनजर लिया गया है कि केमिस्ट की हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट का नतीजा हो सकता है।

NIA team visits Amravati in Maharashtra to probe killing of chemist who allegedly shared posts in support of Nupur Sharma