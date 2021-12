ओमिक्रॉन के चलते फिर लौट रही पाबंदियां, मध्यप्रदेश और गुजरात सहित इन राज्यों में नाइट कर्फ्यू

ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र ने राज्यों को पत्र लिखकर जरूरी पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया जा चुका है, कई राज्यों में इसका असर भी दिख रहा है। जहां लॉकडाउन से पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए विशेषज्ञ भारत में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे रहे हैं। वहीं इसको लेकर अब सरकार भी सख्त नजर आ रही है। कल पीएम मोदी ने बढ़ते मामलों को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में कोविड टॉक्स फोर्स के सदस्य भी शामिल हुए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पहले ही राज्यों को पत्र लिखकर जरूरी पाबंदियां लगाने का निर्देश दिया जा चुका है, कई राज्यों में इसका असर भी दिख रहा है। जहां लॉकडाउन से पहले नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है।

Night curfew imposed in mp, gujarat and these states due to omicron