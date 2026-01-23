निकाय चुनावः हरियाणा मॉडल पर BJP की रणनीति, बेंगलुरु और तेलंगाना में दिग्गजों को जिम्मेदारी

नए युवा अध्यक्ष नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा ने एक-एक चुनाव, खासकर कांग्रेस शासित राज्यों में गंभीरता से लड़ेगी। पार्टी ने नगर निगम चुनावों में भी प्रभारी के रूप में दिग्गज नेताओं को कमान सौंप कर नई रणनीति अपनाई है। इसी रणनीति के तहत ग्रेटर बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी के तौर पर पूर्व महासचिव राम माधव को तैनात किया गया है जिन्होंने 2024 में जम्मू कश्मीर में प्रभारी के रूप में पार्टी को अच्छी सफलता दिलाई थी। सहप्रभारी सतीश पूनिया राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं और माना जाता है कि हरियाणा प्रभारी के रूप में भाजपा की सरकार की वापसी में उनकी अहम भूमिका रही। हरियाणा के फॉर्मूले को विनिंग रेसिपी के रूप में लगातार दोहराया जा रहा है। दूसरे सह प्रभारी महाराष्ट्र के बोरीवली में एक लाख से बड़ी जीत वाले उत्तर प्रदेश मूल के संजय उपाध्याय हैं।