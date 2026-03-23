‘जब एक बार गांधी मैदान में भाषण चल रहा था…’, बेटे निशांत ने बताई CM नीतीश से जुड़ी अनोखी बात

इस बीच, पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान निशांत ने अपने पिता नीतीश का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक बार गांधी मैदान में राम मनोहर लोहिया का भाषण चल रहा था। इसी भाषण को सुनकर पिताजी लोहिया जी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें अपना गुरु आदर्श मान लिया और फैसला किया कि वे भी उनके दिखाए गए रास्ते और सिद्धांतों पर चलेंगे।