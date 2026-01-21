नितिन नबीन के हाथों में भाजपा की कमान: PM मोदी ने कुर्सी पर बिठाकर थपथपाई पीठ, कहा- मैं कार्यकर्ता, ये मेरे बॉस

मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्कार है, परिवार है, मेंबरशिप से ज्यादा रिलेशनशिप है, बीजेपी ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है, और कार्यभार एक जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं,लेकिन आदर्श और दिशा नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि देश परिवारवाद, लेफ्ट सबका मॉडल देख चुका है,बीजेपी का विकास मॉडल देख रहा है,ये बीजेपी ही है,जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। बीजेपी का मंत्र पिछड़ों को प्राथमिकता है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। मोदी ने हाल ही महाराष्ट्र व तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव में भाजपा की सफलता का जिक्र करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी केरल में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई।