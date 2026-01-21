21 जनवरी 2026,

बुधवार

राष्ट्रीय

नितिन नबीन के हाथों में भाजपा की कमान: PM मोदी ने कुर्सी पर बिठाकर थपथपाई पीठ, कहा- मैं कार्यकर्ता, ये मेरे बॉस

भाजपा: 45 वर्षीय नितिन नबीन बने सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पदभार ग्रहण समारोह में पीएम मोदी ने नबीन को अपना 'बॉस' बताकर दिया संगठन सर्वोपरि का संदेश। जानें नए अध्यक्ष की चुनौतियां और 2029 का मास्टरप्लान।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

image

नवनीत मिश्र

Jan 21, 2026

Nitin Nabin

भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन (Photo - IANS)

BJP New President Nitin Nabin: देश में पिछले 12 साल से राज कर रही भारतीय जनता पार्टी में मंगलवार को संगठन स्तर पर पीढ़ी परिवर्तन हो गया। बिहार में लगातार पांचवी बार विधायक 45 वर्षीय नितिन नबीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। पार्टी मुख्यालय में जैसे ही चुनाव अधिकारी डॉ.के लक्ष्मण ने उनके निर्विरोध चुनाव की घोषणा की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेताओं और आम कार्यकर्ताओं से भरा पार्टी मुख्यालय तालियों से गूंज उठा। इस दौरान 'नितिन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं' के नारे गूंजे। इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुद को पार्टी कार्यकर्ता और नितिन को अपना बॉस बताकर संगठन सर्वोपरि का संदेश दिया।

मोदी नितिन नबीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यालय कक्ष में लेकर गए जहां चार पूर्व अध्यक्षों अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शाह की मौजूदगी में उन्हें परंपरागत रूप से कुर्सी पर बैठाया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने पहले नितिन की पीठ ठोंकी और फिर बुके देकर शुभकामना दी। नए अध्यक्ष के अभिनंदन समारोह में मोदी ने कहा कि लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं, 50 साल की छोटी आयु में सीएम बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह है, लेकिन 'जब बात पार्टी के विषयों पर आती है, तब मैं एक कार्यकर्ता हूं और माननीय नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं।'

अध्यक्ष बदलते हैं आदर्श नहीं

मोदी ने कहा कि भाजपा एक संस्कार है, परिवार है, मेंबरशिप से ज्यादा रिलेशनशिप है, बीजेपी ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है, हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है, और कार्यभार एक जीवन भर की जिम्मेदारी है। हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं,लेकिन आदर्श और दिशा नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि देश परिवारवाद, लेफ्ट सबका मॉडल देख चुका है,बीजेपी का विकास मॉडल देख रहा है,ये बीजेपी ही है,जिसने सामाजिक न्याय के नारे को सच्चे स्वरूप में जमीन पर उतारा है। बीजेपी का मंत्र पिछड़ों को प्राथमिकता है। जिनको किसी ने पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। मोदी ने हाल ही महाराष्ट्र व तिरुवनंतपुरम में नगर निगम चुनाव में भाजपा की सफलता का जिक्र करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी केरल में भाजपा की सरकार बनने की उम्मीद जताई।

राजनीति तपस्या, 5 राज्यों का जीतेंगे चुनावः नितिन

नवनिर्वाचित नबीन ने पहले भाषण में कहा कि राजनीति सत्ता नहीं, साधना है, भोग नहीं, त्याग है, ऐशो-आराम नहीं, तपस्या है, पदभार नहीं, उत्तरदायित्व है। उन्होंने बिना फोकस में आए कार्य करने वाले लाखों कार्यकर्ताओं को पार्टी की मजबूती करार दिया। नबीन ने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि राजनीति 100 मीटर की रेस नहीं है, यह मैराथन है। यहां स्पीड नहीं स्टेमिना का टेस्ट होगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में पार्टी चुनाव जीतेगी। उन्होंने पार्टी के शीर्ष पद पर अवसर देने के लिए नेतृत्व व कार्यकर्ताओं का आभार जताया।

इसी साल शुरू होगी नबीन के संगठन व चुनावी कौशल की परीक्षा

भाजपा के नए अध्यक्ष नबीन को कई चुनौतियों से पार पाना होगा। उनके तीन साल के कार्यकाल में 2028 तक कुल 21 राज्यों में होने वाले चुनावों में उनके संगठन कौशल की अग्निपरीक्षा होगी। तीन माह बाद ही होने वाले पांच विधानसभा चुनाव में असम में सरकार बचाने और पश्चिम बंगाल में सत्ता प्राप्ति पहली परीक्षा होगी। साथ ही अपनी नई टीम में युवा व अनुभवी नेताओं में संतुलन भी बड़ी चुनौती होगी। निवर्तमान अध्यक्ष नड्डा के समय राष्ट्रीय टीम की औसत आयु 58 साल थी। माना जा रहा है कि युवाओं को ज्यादा मौका मिलने से औसत आयु अब 55 साल हो सकती है।

नए अध्यक्ष की ये चुनौतियां

  • अमित शाह और जेपी नड्डा के दौर में पार्टी के विजय रथ की रफ्तार बनाए रखना
  • असम में पुन: सरकार बनाना, पश्चिम बंगाल फतह और तमिलनाडु-केरल विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन
  • सरकार और संगठन के साथ वरिष्ठ और युवा पीढ़ी के बीच तालमेल
  • एनडीए सहयोगी दलों के साथ बेहतर रिश्ते
  • संगठन में नई उर्जा का संचार, कमजोर राज्यों में विस्तार
  • लोकसभा चुनाव 2029 में पार्टी को चौथी बार सत्ता में लाने की जमीन तैयार करना

21 फरवरी को हो सकता है अधिवेशन

नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन के चुनाव के औपचारिक अनुमोदन के लिए भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन 21-22 फरवरी को दिल्ली में हो सकता है। हालांकि अभी तिथि और स्थान तय नहीं है लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह भारत मंडपम या फिर जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में हो सकता है।

जेड प्लस सुरक्षा, जा सकते हैं राज्यसभा

केंद्र सरकार ने नबीन को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है और उन्हें लुटियंस दिल्ली में बंग्ला भी आवंटित किया गया है। नबीन बिहार में मंत्री पद छोड़ चुके हैं लेकिन विधायक हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार अप्रेल में उन्हें राज्यसभा में भेजा जा सकता है।

सत्ता-संगठन के अनुभवी नितिन

जन्मतिथि- 23 मई 1980
शिक्षा- इंटरमीडिएट, जाति-कायस्थ
बिहार विधानसभा के पांचवी बार विधायक
बिहार में सड़क व नगरीय विकास मंत्री रहे
छात्र जीवन में एबीवीपी में रहे, भाजयुमो में बिहार के प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय महामंत्री रहे
छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रभारी का जिम्मा

