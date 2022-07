द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह से लेकर बीजेपी के कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए नीतीश कुमार, आखिर क्या है सीएम की नाराजगी?

नीतीश कुमार देश के इकलौते सीएम हैं जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इसके साथ ही वह पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के फेयरवेल कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। इन कार्यक्रमों में शामिल न होने की वजह नीतीश कुमार की बीजेपी की नाराजगी बताई जा रही है। इससे पहले भी वो बीजेपी द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए थे।

देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और सरकार के प्रमुख असैन्य एवं सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। मगर बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार इस कार्यक्रम से नदारद रहे। इससे पहले वो रामनाथ कोविंद के फेयरवेल में भी शामिल नहीं हुए। इसके अलावा उन्होंने खुद को हाल के दिनों में बीजेपी द्वारा आयोजित किए कार्यक्रमों से भी दूर रखा। वहीं उनकी कार्यक्रमों में अनुपस्थिति को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है की नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं।

