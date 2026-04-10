Nitish Kumar नहीं, इस नेता के नाम है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट



नितीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। इस मुताबिक उनका कार्यकाल लगभग 19 साल 232 दिन का होगा। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस आंकड़े के साथ वे देश में आठवें स्थान पर ही रहेंगे। कभी यह संभावना जरूर थी कि अगर वे 2025 से 2030 तक का कार्यकाल पूरा करते, तो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन सकते थे। लेकिन अब उनके केंद्र की राजनीति में जाने के फैसले के बाद यह संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। नितीश कुमार का राजनीतिक करियर काफी लंबा और विविध रहा है। वे 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और करीब 16 साल तक संसद के निचले सदन में रहे। इसके अलावा वे दो बार विधायक और चार बार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब पहली बार वे राज्यसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं