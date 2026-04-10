Nitish Kumar नहीं, इस नेता के नाम है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

Nitish KumarAnd Pawan Chamling
Nitish Kumar: बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। बिहार राज्य को अपना नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री अब भूतपूर्व हो गए हैं। शुक्रवार को उन्होंने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। इसके साथ ही यह तय माना जा रहा है कि वे कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। करीब दो दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार का सफर अपने आप में बेहद खास रहा है। उन्होंने 10 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब तक कोई भी नेता इतनी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं ले सका। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इतने लंबे राजनीतिक अनुभव के बावजूद वह देश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं की सूची में टॉप पर नहीं हैं।
नितीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली। इस मुताबिक उनका कार्यकाल लगभग 19 साल 232 दिन का होगा। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस आंकड़े के साथ वे देश में आठवें स्थान पर ही रहेंगे। कभी यह संभावना जरूर थी कि अगर वे 2025 से 2030 तक का कार्यकाल पूरा करते, तो देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बन सकते थे। लेकिन अब उनके केंद्र की राजनीति में जाने के फैसले के बाद यह संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। नितीश कुमार का राजनीतिक करियर काफी लंबा और विविध रहा है। वे 6 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और करीब 16 साल तक संसद के निचले सदन में रहे। इसके अलावा वे दो बार विधायक और चार बार विधान परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। अब पहली बार वे राज्यसभा का हिस्सा बनने जा रहे हैं
भारत में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के नाम है, जिन्होंने 24 साल से ज्यादा समय तक इस पद को संभाला। उनके बाद ओडिशा के नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का नाम आता है।
|क्रमांक
|नेता का नाम
|राज्य
|कार्यकाल
|1
|पवन कुमार चामलिंग
|सिक्किम
|24 वर्ष 165 दिन
|2
|नवीन पटनायक
|ओडिशा
|24 वर्ष 99 दिन
|3
|ज्योति बसु
|पश्चिम बंगाल
|23 वर्ष 137 दिन
|4
|गेंगोंग अपांग
|अरुणाचल प्रदेश
|22 वर्ष 250 दिन
|5
|लाल थानहवला
|मिजोरम
|22 वर्ष 60 दिन
|6
|वीरभद्र सिंह
|हिमाचल प्रदेश
|21 वर्ष 13 दिन
|7
|माणिक सरकार
|त्रिपुरा
|19 वर्ष 363 दिन
|8
|नीतीश कुमार
|बिहार
|करीब 19 वर्ष से अधिक
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