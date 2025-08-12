12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प: पथराव के साथ वाहन और दुकानें फूंकी, कई लोग घायल

Nuh Violence: नूंह में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों पक्षों की ओर से एक-दूसरे पर पत्थर, लाठी और कांच की बोतलों से हमले किए गए। इस दौरान करीब 10 लोग घायल हो गए।

चण्डीगढ़ हरियाणा

Shaitan Prajapat

Aug 12, 2025

नूंह में हिंसक झड़प (File Photo - IANS)

Nuh Violence: हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका इलाके में मंगलवार को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि घटना की शुरुआत एक मामूली विवाद से हुई, जब स्थानीय निवासी समय सिंह ने इसरा नाम के युवक से सड़क पर खड़ी गाड़ी हटाने को कहा। बहस इतनी बढ़ गई कि गाड़ी में बैठे एक युवक ने समय सिंह के सिर पर कांच की बोतल दे मारी। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और पथराव शुरू हो गया।

पत्थरबाजी और कांच की बोतलें, कई घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, झड़प के दौरान छतों से कांच की बोतलें फेंकी गईं और दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ। इस हिंसा में चार लोगों को चोटें आईं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

ये भी पढ़ें

Weather Update: कई राज्यों में अगले हफ्ते तक भारी बारिश, IMD का रेड और ऑरेंज अलर्ट
राष्ट्रीय
rajasthan rain alert

आगजनी में दुकानें और वाहन जलाए गए

उपद्रवियों ने मौके पर मौजूद कई वाहनों और एक दुकान में आग लगा दी। एक मोटरसाइकिल भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सरपंच राम सिंह सैनी का आरोप है कि दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले पथराव किया और फिर खुद ही आगजनी की, ताकि माहौल को सांप्रदायिक रंग दिया जा सके।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई

हिंसा की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थिति बेकाबू होती देख आसपास के थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। पूरे इलाके की घेराबंदी कर चप्पे-चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। डीएसपी रैंक के अधिकारी भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और हालात पर नजर रखी।

स्थिति पर नियंत्रण, अफवाहों से बचने की अपील

नूंह पुलिस ने बताया कि यह घटना महज गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुई थी, जिसे बाद में कुछ तत्वों ने हिंसक बनाने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और यातायात बहाल कर दिया गया है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है।

आरोपियों की तलाश जारी

फिरोजपुर झिरका पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर लिए हैं और मामले में अभियोग दर्ज कर लिया गया है। हिंसा में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। नूंह के पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि हिंसा और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नूंह की हिंसा का पुराना इतिहास

नूंह जिला पहले भी सांप्रदायिक हिंसा का गवाह बन चुका है। 2023 में बृजमंडल यात्रा के दौरान यहां बड़ा दंगा भड़क गया था। उस दौरान 3 दर्जन से अधिक वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, पुलिस पर पथराव किया गया और साइबर थाना पर हमला किया गया। इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। उस मामले में 61 मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनमें से कुछ में UAPA जैसी सख्त धाराएं भी लगाई गई थीं।

ये भी पढ़ें

Public Holiday: 13, 15, 16 और 17 अगस्त को रहेगी छुट्टी, जानें कहां क्या-क्या रहेगा बंद
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Updated on:

12 Aug 2025 10:48 pm

Published on:

12 Aug 2025 10:47 pm

Hindi News / National News / नूंह में दो समुदायों में हिंसक झड़प: पथराव के साथ वाहन और दुकानें फूंकी, कई लोग घायल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.