ओडिशा ने स्कूलों में पत्रकारों की एंट्री पर लगाया बैन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा - 'पत्रकारों के स्कूलों में जाने पर रोक लगाना गलत'

ओडिशा के स्कूलों में अब पत्रकार नहीं जा पाएंगे। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पत्रकारों के स्कूल जाने पर रोक लगा दी है। पत्रकारों के एंट्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को लेकर सियासी विवाद शुरू हो गया है। फैसले को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रेस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और इसे किसी 'पब्लिक प्लेस' में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। वहीं कईं सियासी पार्टियां ओडिशा सरकार के इस फैसले पर कड़ी नाराजगी जाहिर कर रही हैं।

Odisha Bans Entry of Journalists to Schools, Education Minister Pradhan Says 'Inappropriate'