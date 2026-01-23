ओडिशा: धर्मांतरण के आरोप में भीड़ ने पादरी पर किया हमला, पुलिस एक्शन के बाद सियासत गरम

आरोप है कि भीड़ ने पादरी के चेहरे पर सिंदूर लगाया, उन्हें जूतों की माला पहनाई और पूरे गांव में घुमाया। इतना ही नहीं, पादरी को नाली का पानी पिलाने और मंदिर में झुकने के लिए मजबूर किया गया। पादरी की पत्नी ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने एसपी से संपर्क किया। इसके बाद 13 जनवरी को एफआईआर दर्ज की गई। एसपी अभिनव सोनकर ने बताया कि मामले में पूछताछ जारी है।