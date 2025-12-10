3 गुणा बढ़ गई ओडिशा के विधायकों की सैलरी, जानें अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितना मिलेगा वेतन?

10 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

3 गुणा बढ़ गई ओडिशा के विधायकों की सैलरी, जानें अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितना मिलेगा वेतन?

ओडिशा में भाजपा सरकार ने विधायकों की सैलरी तीन गुणा बढ़ा दी है, जिससे अब ओडिशा में विधायकों का वेतन देश में सबसे ज्यादा होगा। विधानसभा में मंगलवार को वेतन वृद्धि से जुड़े चार बिल पास किए गए।

2 min read
Google source verification

भुवनेश्वर

image

Mukul Kumar

Dec 10, 2025

ओडिशा के सीएम मोहन चरण माझी। (फोटो- X/@MohanMOdisha)

ओडिशा में पूर्व सीएम नवीन पटनायक की सरकार (पिछली राज्य सरकार) ने जो लंबे समय तक नहीं किया था। वो अब राज्य में वर्तमान भाजपा सरकार ने कर दिया दिखाया है। एक झटके में प्रदेश के सभी विधायकों को भाजपा सरकार ने नए विधेयकों से गदगद कर दिया है।

ओडिशा में विधायकों की तीन गुणा सैलरी बढ़ा दी गई है। नई वृद्धि के साथ देश में विधायकों का वेतन अब ओडिशा में सबसे ज्यादा होगा। ओडिशा के विधानसभा में मंगलवार को वेतन में बढ़ोतरी से जुड़े चार बिल पास किए गए।

पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर मुकेश महालिंग ने कहा कि बढ़ी हुई सैलरी जून 2024 से लागू होगी, जब 17वीं असेंबली बनी थी। इस तरह अब मुख्यमंत्री, मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, विपक्ष के नेता और पुराने विधायकों की सैलरी में भी लगभग तीन गुणा इजाफा हुआ है।

विधानसभा में पारित नए विधेयकों के मुताबिक, अब सभी मौजूदा विधायकों की मौत होने पर उनके परिवार को 25 लाख रुपये की मदद दी जाएगी। इसके अलावा, बिल में हर पांच साल में सैलरी, भत्ते और पेंशन बढ़ाने का भी प्रोविजन है।

अब तक 1.11 लाख रुपये मिलते थे

मंत्री मुकेश ने बताया कि पास हुए बिलों में से एक में बिना नए बिल की जरूरत के ऑर्डिनेंस के जरिए ऐसी बढ़ोतरी की भी व्यवस्था है। फिलहाल, ओडिशा में विधायक को अलाउंस और अन्य चीजें मिलाकर महीने में करीब 1.11 लाख रुपये वेतन मिलते हैं। जिसे अब 3.45 लाख रुपये प्रति माह कर दिया गया है।

वेतन में लगभग 3.10 गुणा की बढ़ोतरी हुई है। विधानसभा सदस्य साल 2007 से वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे थे। जिसे अब पूरा किया गया है। इस वृद्धि के बाद सभी विधायकों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।

विधायक और पूर्व विधायक को अब हर महीने कितना मिलेगा?

अगर नए वेतन की बात करें तो अब ओडिशा में विधायकों को प्रति माह 90 हजार रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें चुनाव क्षेत्र/सेक्रेटेरियल अलाउंस के तौर पर 75,000 रुपये, कन्वेयंस अलाउंस के तौर पर 50,000 रुपये, किताबों, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स के लिए 10,000 रुपये, बिजली अलाउंस के तौर पर 20,000 रुपये, फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पर 50,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस के लिए 35,000 रुपये और टेलीफोन अलाउंस के तौर पर 15,000 रुपये मिलेंगे।

इसी तरह, पूर्व विधायक के पेंशन को भी बढ़ाया गया है। अब उन्हें प्रति माह 1.17 लाख रुपये दिए जाएंगे। जिसमें उन्हें पेंशन के तौर पर 80,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस के तौर पर 25,000 रुपये और ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पर 12,500 रुपये मिलेंगे। हर टर्म के लिए विधायक को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को कितना मिलेगा वेतन?

विधानसभा में पारित नए विधेयक के अनुसार, अब मुख्यमंत्री को हर महीने 3,74,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा, विधानसभा स्पीकर और डिप्टी मुख्यमंत्री को 3,68,000 रुपये दिए जाएंगे।

वहीं, डिप्टी स्पीकर और राज्य मंत्री को 3,56,000 रुपये मिलेंगे। कैबिनेट मंत्रियों और विपक्ष के नेता को हर महीने 3,62,000 रुपये दिए जाएंगे। इस वृद्धि के बाद विधायकों ने कहा कि लंबे समय से इस बदलाव की जरुरत थी।

संबंधित विषय:

Published on:

10 Dec 2025 09:08 am

Hindi News / National News / 3 गुणा बढ़ गई ओडिशा के विधायकों की सैलरी, जानें अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितना मिलेगा वेतन?

