3 गुणा बढ़ गई ओडिशा के विधायकों की सैलरी, जानें अब मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कितना मिलेगा वेतन?

अगर नए वेतन की बात करें तो अब ओडिशा में विधायकों को प्रति माह 90 हजार रुपये बेसिक सैलरी मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें चुनाव क्षेत्र/सेक्रेटेरियल अलाउंस के तौर पर 75,000 रुपये, कन्वेयंस अलाउंस के तौर पर 50,000 रुपये, किताबों, जर्नल्स और पीरियोडिकल्स के लिए 10,000 रुपये, बिजली अलाउंस के तौर पर 20,000 रुपये, फिक्स्ड ट्रैवलिंग अलाउंस के तौर पर 50,000 रुपये, मेडिकल अलाउंस के लिए 35,000 रुपये और टेलीफोन अलाउंस के तौर पर 15,000 रुपये मिलेंगे।