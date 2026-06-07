5 आलीशान इमारतें, 14 प्लॉट और 2 करोड़ कैश… सरकारी अफसर की काली कमाई का खुलासा!

विजिलेंस अधिकारियों ने बताया कि बैकुंठनाथ बेहरा और उनकी पत्नी के नाम पर कम से कम चार बैंक लॉकर मिले हैं। इनमें से दो लॉकरों से 2 करोड़ रुपये से अधिक नकदी बरामद की गई है। फिलहाल मशीनों की मदद से नकदी की गिनती की जा रही है। इसके अलावा सोने के आभूषण, बैंक डिपॉजिट, डाकघर बचत योजनाओं और अन्य वित्तीय निवेशों की भी जांच की जा रही है।