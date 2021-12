दक्षिण अफ्रीका में पाए कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट अब भारत में भी पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ओमिक्रोन वेरिएंट को लेकर लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दे चुका है। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर का कारण तो नहीं बन जाएगा।

Omicron variant may be the cause of third wave of corona in India