दिल्ली में गंदे पानी की टेंशन होगी खत्म, अब हाईटेक मशीन खुद बताएगी सप्लाई का पानी साफ है या नहीं

Delhi Jal Board: देश की राजधानी दिल्ली के एक इलाके में पिछले तीन हफ्ते से खराब पानी की समस्या बनी हुई थी। जिसकी कई शिकायतें जल विभाग के पास पहुंची थी, इतनी शिकायतों को देखते हुए दिल्ली जल विभाग ने एक जरूरी कदम उठाया है। दरअसल, अब जल बोर्ड ने पानी की क्वालिटी को सुधारने के लिए रियल-टाइम निगरानी के लिए गुलमोहर पार्क इलाके में एक ऑनलाइन वॉटर एनालाइजर लगाकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिससे पानी का पीएच लेवल और डिसइंफेक्टेंट लेवल जैसे पैरामीटर के बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। दिल्ली के मालवीय नगर से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि ये पानी एनालाइजर बेहतर तरीके से काम किया तो पानी की देखरेख के लिए इसको पूरे शहर में लगा दिया जाएगा ताकि खराब पानी से जुड़ी मुसीबत कम हो सके।