स्विमिंग चैंपियन से भाजपा अध्यक्ष तक: जे.पी. नड्डा के अनछुए रंग

जे.पी. नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को पटना में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉ. नारायण लाल नड्डा पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और बाद में रांची विश्वविद्यालय के कुलपति बने। लेकिन नड्डा के बचपन की सबसे रोचक कहानी खेलों से जुड़ी है। स्कूली दिनों में वे एक उत्कृष्ट तैराक थे। संत जेवियर्स स्कूल, पटना से शिक्षा ग्रहण करने वाले नड्डा ने राज्य स्तर पर बिहार का प्रतिनिधित्व किया। वे ऑल इंडिया जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दिल्ली गए, जहां उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। यह तथ्य कम ही लोगों को पता है कि नड्डा न केवल स्विमिंग में, बल्कि एथलेटिक्स में भी स्कूल चैंपियन रहे।