9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

प्याज-लहसुन के चलते टूट गई शादी, जब तलाक के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची महिला तो जानें जज ने क्या कहा?

अहमदाबाद में पति-पत्नी के बीच प्याज और लहसुन खाने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर की और पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। 

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 09, 2025

Jaipur Women jailed for 43 days for bailable offence Rajasthan High Court expressed displeasure ordered DGP to take action

कोर्ट ने सुनाया फैसला (फाइल फोटो पत्रिका)

प्याज और लहसुन खाने के चलते पति-पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि बात तलाक तक पहुंच गई। मामला अहमदाबाद का है। जहां पति ने पत्नी के खाने-पीने की पाबंदियों को दरकिनार करते हुए फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल दी।

इतना ही नहीं, पूरा मामला समझने के बाद फैमिली कोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर भी कर ली। साथ ही पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया।

इसके बाद, पत्नी ने तलाक को चुनौती देते हुए अहमदाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन यहां भी महिला को निराश होना पड़ा। हाई कोर्ट ने महिला की याचिका खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के फैसला को बरकरार रखा।

2002 में हुई थी शादी

बता दें कि दंपति की शादी साल 2002 में हुई थी। पत्नी स्वामीनारायण संप्रदाय को मानने वाली थी, जिसके चलते वह प्याज और लहसुन खाने से पूरी तरह परहेज करती थी। हालांकि, उसके पति और ससुराल वालों की मान्यताओं में खाने-पीने की ऐसी कोई मनाही नहीं थी।

शादी के बाद खान-पान को लेकर शुरू हुआ अनबन

शादी के बाद खान-पान को लेकर पति-पत्नी के बीच अनबन शुरू हो गया। बात इतनी बिगड़ गई कि एक ही घर में खाना पकाने का इंतजाम तक अलग-अलग हो गया। बाद में पत्नी परेशान होकर अपने बच्चे के साथ मायके चली गई।

इसके बाद 2013 में पति ने अहमदाबाद के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी। इसमें उसने पत्नी पर क्रूरता और उसे परेशान करने का आरोप लगाया। 8 मई, 2024 को फैमिली कोर्ट ने शादी खत्म कर दी। साथ ही पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया।

पति ने मेंटेनेंस पर उठाया सवाल

फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों हाई कोर्ट पहुंच गए। जहां एक तरफ महिला ने तलाक को चुनौती दी। वहीं, दूसरी ओर पति ने मेंटेनेंस पर सवाल उठाया। कुछ समय बाद, महिला ने कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि उसे शादी खत्म होने से कोई दिक्कत नहीं है।

जिसके बाद जस्टिस संगीता विशेन और निशा ठाकोर ने यह अर्जी खारिज करते हुए कहा- महिला के जो बयान सामने आए हैं, उससे साफ़ होता है कि इस कोर्ट को तलाक के मुद्दे पर और गहराई से सोचने की जरूरत नहीं है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

high court

Updated on:

09 Dec 2025 11:19 am

Published on:

09 Dec 2025 11:18 am

Hindi News / National News / प्याज-लहसुन के चलते टूट गई शादी, जब तलाक के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची महिला तो जानें जज ने क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.