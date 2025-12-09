प्याज-लहसुन के चलते टूट गई शादी, जब तलाक के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची महिला तो जानें जज ने क्या कहा?

फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनों हाई कोर्ट पहुंच गए। जहां एक तरफ महिला ने तलाक को चुनौती दी। वहीं, दूसरी ओर पति ने मेंटेनेंस पर सवाल उठाया। कुछ समय बाद, महिला ने कोर्ट के सामने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि उसे शादी खत्म होने से कोई दिक्कत नहीं है।