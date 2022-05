विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, दो साल बाद लौटी रौनक

Hemkund Sahib Yatra: विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल व सिखों के पवित्र धाम हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट आज खुल गए हैं। इससे घाटी में दो साल बाद रौनक लौट आई है। इस बार हेमकुंड साहिब में 1 दिन में 5 हजार यात्री दर्शन कर पाएंगे।

Updated: May 22, 2022 10:47:11 am

Hemkund Sahib Yatra: हेमकुंड साहिब की यात्रा दो साल बाद अपने भव्य स्वरूप में आज से शुरू हो गई है। इसको लेकर भ्यूंडार घाटी में उल्लास का माहौल है। सिखों के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज सुबह 9:30 बजे पूरे विधि-विधान के साथ खुल गए हैं। यह प्रसिद्ध धार्मिक स्थल समुद्रतल से 15225 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। वहीं इससे पहले सुबह 9 बजे लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के भी कपाट पूरे विधि-विधान के साथ खोले गए। इस दौरान मुख्य ट्रस्टी जनक सिंह, श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पंवार, गोविंदघाट गुरुद्वारे के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह के साथ कई और लोग मौजूद रहे।

World famous religious places Hemkund Sahib and Laxman temple open doors, returned after two years