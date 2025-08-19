BREAKING: विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, राधाकृष्णन को बी सुदर्शन रेड्डी देंगे चुनौती
विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया है। बी. सुदर्शन रेड्डी को इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वह NDA के सीपी राधाकृष्णन को चुनौती देंगे। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव 9 सितंबर को होगा।
बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष ने बनाया VP का उम्मीदवार (फोटो-संसद टीवी)
Published on:
19 Aug 2025 01:34 pm
