जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजने लगे…ओशो की जिंदगी का वो सच जिससे दुनिया अब भी है अनजान?

Osho Real Life Story: कुछ लोग सिर्फ इंसान नहीं होते, एक रहस्य होते हैं… और ओशो उन्हीं में से एक थे, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन एक बात तो सच है- ओशो का वो दौर भी आया जब दुनिया के कोने-कोने से लोग उनकी बातें सुनने उमड़ पड़ते थे। विदेशी उन्हें सिर्फ गुरु नहीं, बल्कि भगवान की तरह मानने लगे थे। ओशो की आवाज में एक आकर्षण था। तर्क को आज ज्यादा तवज्जो देते थे। जो चीज संभव नहीं है, उसको खुलेआम दरकिनार कर देते थे। उनकी सीख- खुशी, स्वतंत्रता और जागरूकता का रास्ता दुनिया भर में फैला। लेकिन उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं… आइए जानते हैं।