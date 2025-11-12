‘हमारी कौम फिर बदमान हो गई’, Delhi Blast पर महबूबा मुफ्ती ने ऐसा क्यों कहा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शामिल हैं या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही पूर्व सीएम ने जांच एजेंसियों से अपील की है कि वे गिरफ्तार डॉक्टरों के माता-पिता को परेशान न करें।