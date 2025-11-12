‘हमारी कौम फिर बदमान हो गई’, Delhi Blast पर महबूबा मुफ्ती ने ऐसा क्यों कहा

दिल्ली ब्लास्ट पर महबूबा मुफ्ती ने दी प्रतिक्रिया (Photo-IANS)
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट पर जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में जम्मू कश्मीर के डॉक्टर शामिल हैं या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। साथ ही पूर्व सीएम ने जांच एजेंसियों से अपील की है कि वे गिरफ्तार डॉक्टरों के माता-पिता को परेशान न करें।
पीडीपी प्रमुख मुफ्ती ने कहा, “दिल्ली कार ब्लास्ट में यदि हमारे पढ़े लिखे युवा और डॉक्टर शामिल हैं तो ये हमारी कौम के लिए परेशानी की बात है। इस घटना से हमारी कौम फिर बदनाम हो गई। साथ ही उन्होंने दिल्ली कार विस्फोट की घटना की निंदा की और कहा जो दिल्ली में हुआ, हम आपसे ज्यादा उस तकलीफ को समझते हैं। क्योंकि हमने ये खून खराबा बहुत सालों से नजदीक से देखा है।
महबूबा मुफ्ती ने घटना को लेकर स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार डॉक्टरों के परिजनों को परेशान न करें। वे इसमें शामिल नहीं है। यह ठीक नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हैं उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को परेशान न करें।
उन्होंने कहा कि उनके साथ सही सलूक होना चाहिए। बस इस जाँच को जाँच ही समझिए। भले ही अभी तक किसी का अपराध साबित न हुआ हो, आप शक के आधार पर माँ, बाप, भाई-बहनों को गिरफ़्तार कर रहे हैं। आप उन्हें घसीट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए।
बता दें कि पूर्व सीएम मुफ्ती का यह बयान उस समय आया है, जब फरीदाबाद हथियार बरामदगी मामले में गिरफ्तार किए पुलवामा के डॉक्टर की मां ने अपने बेटे के खिलाफ आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि परिवार को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है।
बता दें कि बुधवार को हरियाणा पुलिस अपराध शाखा की एक टीम बुधवार को डॉक्टर के आवास पर पहुंची थी, ताकि उस मामले की जांच की जा सके जिसमें उन्हें 10 नवंबर को फरीदाबाद में बरामद 360 किलोग्राम संभावित अमोनियम नाइट्रेट, एक असॉल्ट राइफल और अन्य गोला-बारूद के संबंध में गिरफ्तार किया गया था।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
दिल्ली ब्लास्ट