Delimitation Bill का पी चिदंबरम ने किया विरोध, बोले- ‘लोकसभा में 543 सीटें बरकरार रखें, वरना चीनी संसद बन जाएगी’

पी चिदंबरम ने कहा कि भविष्य में होने वाले परिसीमन में तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के लोकसभा में सीटों के मौजूदा अनुपात को बरकरार रखा जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, उन्हें इसके लिए राजनीतिक रूप से दंडित क्यों किया जाए। उन्होंने कहा, ' तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों के सीटों के अनुपात को फ्रीज किया जाना चाहिए। उन्हें पिछले 25 वर्षों से परिवार नियोजन लागू करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता।'