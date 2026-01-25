पद्म पुरस्कार 2026: 45 लोगों के नाम की हुई घोषणा, डॉ. श्याम सुंदर और ब्रज लाल भट्ट का नाम भी शामिल

Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों को लेकर एक सूची सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में शामिल नाम ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक निरंतर और उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस सूची में डॉ. श्याम सुंदर और ब्रज लाल भट्ट का नाम भी शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक सूची सरकार की ओर से शाम को जारी की जाएगी।