पद्म पुरस्कार 2026: 45 लोगों के नाम की हुई घोषणा, डॉ. श्याम सुंदर और ब्रज लाल भट्ट का नाम भी शामिल

Padma Awards 2026: गणतंत्र दिवस से पहले वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों को लेकर एक सूची सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक, इस सूची में शामिल नाम ऐसे व्यक्तियों के हैं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक निरंतर और उल्लेखनीय योगदान दिया है। इस सूची में डॉ. श्याम सुंदर और ब्रज लाल भट्ट का नाम भी शामिल हैं। हालांकि आधिकारिक सूची सरकार की ओर से शाम को जारी की जाएगी।
इन व्यक्तियों का योगदान स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका सृजन, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पारंपरिक कला, संस्कृति और विरासत के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सूची में शामिल कई नाम हाशिए पर पड़े समुदायों से जुड़े हैं।
इस बार भी पद्म पुरस्कारों में सरकार की ओर से ‘अनसंग हीरोज़’ (गुमनाम नायकों) पर फोकस जारी रहने की उम्मीद है—ऐसे लोग जिनका काम भले ही सुर्खियों में न रहा हो, लेकिन जिनके प्रयासों ने समाज पर गहरा और स्थायी प्रभाव डाला है।
पद्म पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा परंपरा के अनुसार गणतंत्र दिवस के अवसर पर किए जाने की संभावना है।
1- अनके गौड़ा
2- आर्मिडा फर्नांडिस
3- भगवानदास रायकर
4- भिकल्या लाडक्या धिंडा
5- बृज लाल भट्ट
6- बुधरी ताती
7- चरण हेम्ब्रम
8- चिरंजी लाल यादव
9- धर्मिकलाल चुनिलाल पांड्या
10- गफरुद्दीन मेवाती जोगी
11- हेली वार
12- इंदरजीत सिंह सिद्धू
13- के. पाजनिवेल
14- कैलाश चंद्र पंत
15- खेमराज सुंदरीयाल
16- कोल्लक्कायिल देवकी अम्मा जी
17- कुमारस्वामी थंगराज
18- महेंद्र कुमार मिश्रा
19- मीर हाजीभाई कासमभाई
20- मोहन नागर
21- नरेश चंद्र देव वर्मा
22- निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला
23- नूरुद्दीन अहमद
24- ओथुवार तिरुथनी स्वामिनाथन
25- पद्मा गुरमेट
26- पोखिला लेखथेपी
27- पुन्नियमूर्ति नटेसन
28- आर. कृष्णन
29- रघुपत सिंह
30- रघुवीर तुकाराम खेडकर
31- राजस्थापति कलिअप्पा गौंडर
32- राम रेड्डी मामिडी
33- रामचंद्र गोडबोले और सुनीता गोडबोले
34- एस. जी. सुषीलम्मा
35- संग्युसांग एस. पोंगेनर
36- शफी शौक
37- श्रीरंग देवाबा लाड
38- श्याम सुंदर
39- सिमांचल पात्रो
40- सुरेश हनगवाड़ी
41- तगा राम भील
42- तेची गुबिन
43- तिरुवारूर भक्तवत्सलम
44- विश्व बंधु
45- युमनाम जात्रा सिंह
