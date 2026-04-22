सूनी वादियों में उस ‘खून से सनी तस्वीर’ का खौफ अब भी कायम, लोगों का सवाल- सब ठीक तो ‘नो एंट्री’ क्यों?

Pahalgam Tourism: कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शामिल पहलगाम, जो नवविवाहित जोड़ों की पसंदीदा जगह माना जाता है, इन दिनों काफी सूना नजर आ रहा है। यहां पहले की तरह सैलानियों की भीड़ नहीं दिख रही और खासकर हनीमून मनाने आने वाले कपल्स लगभग गायब हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले 10 से 12 दिनों में पर्यटकों की संख्या में करीब 40 फीसदी तक कमी आई है। उनका कहना है कि घाटी में हुई हाल की घटनाओं और उनकी तस्वीरों का लोगों के मन पर असर पड़ा है, जिससे वे यहां आने से बच रहे हैं। फिलहाल पहलगाम की वादियों में सन्नाटा पसरा हुआ है और पर्यटन से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे और सैलानी फिर लौटेंगे।