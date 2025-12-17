‘माफी मांग लो वरना…’ हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तानी डॉन, नीतीश कुमार को दी धमकी

पाकिस्तानी डॉन शहजाद ने सीएम नीतीश कुमार को दी धमकी
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब (नकाब) हटाने की घटना पर विवाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के कुख्यात डॉन शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर नीतीश कुमार से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। भट्टी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, "उस व्यक्ति के पास अभी समय है कि वह महिला से माफी मांग लें, वरना बाद में यह मत कहना कि चेतावनी नहीं दी गई थी।" यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है।
घटना 15 दिसंबर को पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान हुई थी। वीडियो में नीतीश कुमार महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का नकाब हटाते नजर आ रहे हैं। इस पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की और माफी की मांग की। अब शहजाद भट्टी का हस्तक्षेप विवाद को नया मोड़ दे रहा है। भट्टी दुबई में रहता है और भारत में कई मामलों में वांटेड है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं, क्योंकि भट्टी का वीडियो मुस्लिम समुदाय के नाम पर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश लगता है।
पाकिस्तानी डॉन की धमकी पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डॉन की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि उस आतंकी की इतनी औकात नहीं है कि वह कुछ भी कर सके। उसमें हिम्मत नहीं है कि वह बिहार या हमारे मुख्यमंत्री की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वहीं, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी कायरतापूर्ण हरकत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई नौकरी मांगने आएगा तो उसे बिना चेहरा देखे ही नियुक्ति पत्र कैसे दिया जा सकता है।
अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। घटना के बाद नुसरत ने बिहार छोड़ दिया है और वह अपने परिजनों के पास कोलकाता चली गई हैं। डॉ. नुसरत परवीन के भाई ने कहा कि उनकी बहन ने इस घटना से आहत होकर नौकरी नहीं करने का फैसला लिया है। वह इसको भूल नहीं पा रही है। इस समय वह मानसिक आघात के दौर से गुजर रही है और उसने काम पर नहीं जाने का इरादा कर लिया है। उसे 20 दिसंबर को अपने पद पर जाना था।
