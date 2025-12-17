‘माफी मांग लो वरना…’ हिजाब विवाद में कूदा पाकिस्तानी डॉन, नीतीश कुमार को दी धमकी

पाकिस्तानी डॉन की धमकी पर बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने डॉन की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि उस आतंकी की इतनी औकात नहीं है कि वह कुछ भी कर सके। उसमें हिम्मत नहीं है कि वह बिहार या हमारे मुख्यमंत्री की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। वहीं, नीतीश कुमार का बचाव करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से धमकी कायरतापूर्ण हरकत है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई नौकरी मांगने आएगा तो उसे बिना चेहरा देखे ही नियुक्ति पत्र कैसे दिया जा सकता है।