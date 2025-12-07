बिलखती पाकिस्तानी महिला की PM Modi से भावुक अपील, बोली- मेरा घर बचा लीजिए; पति दिल्ली में…

Pakistani Woman Seeks Justice from Modi: पाकिस्तान के कराची निवासी निकिता नागदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pakistani Woman Seeks Justice from Modi) से अपनी शादी और पति के कथित रूप से धोखा देने के मामले में न्याय दिलवाने की अपील (Pakistani Woman Justice) की है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पाकिस्तानी मूल के पति विक्रम नागदेव ने शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया और अब दिल्ली में दूसरी शादी की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कराची निवासी निकिता ने विक्रम नागदेव (Vikram Nagdev) से 26 जनवरी, 2020 को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। यह शादी कराची में हुई थी और एक महीने बाद विक्रम ने उसे भारत बुला लिया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसके बाद 9 जुलाई, 2020 को उसे "वीज़ा तकनीकी" के बहाने अटारी सीमा पर छोड़ दिया गया और जबरन पाकिस्तान वापस भेज दिया गया। इसके बाद विक्रम ने उसे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की।