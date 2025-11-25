अफगान प्रवासियों पर पाकिस्तान का जुर्म: आधी रात 200 परिवारों के घर उजाड़े, लोगों को पीटा और हिरासत में लिया

अफगान शरणार्थियों और उनकी मदद करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस ने उन्हें 400 कमज़ोर परिवारों को जबरदस्ती वापस अफ़गानिस्तान भेजने की धमकी दी है। इस धमकी को लेकर मानवाधिकार समूहों के बीच चिंता बढ़ गई है क्योंकि अगर पाकिस्तानी पुलिस ऐसा करती है तो यह शरणार्थी सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन होगा। इसी के चलते सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समूहों और मीडिया से अफ़ग़ान प्रवासियों के मुद्दे पर आवाज़ उठाने की अपील की है। उनका कहना है कि, इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखना उन लोगों को लावारिश छोड़ने जैसा है जिनका एकमात्र हथियार न्याय के लिए गुहार ही है।