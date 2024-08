Paris Olympics 2024: नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया और विदेश घूमना हो जाएगा फ्री! इस कंपनी ने कर दिया बड़ा ऐलान

Atlys पर विजिटर्स की संख्या में 124% की इजाफा मोहक नाहटा की अनोखी ब्रांडिंग के कारण पहले से एटलिस वेबसाइट पर विजिटर्स की संख्या में 124 प्रतिशत इजाफा हुआ है। नाहटा की पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए एटलिस सपोर्ट ने कहा, “इस साल अपनी ट्रेवल बकेट लिस्ट पर टिक करने का समय आ गया है!! अगर नीरज चोपड़ा भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतते हैं, तो हम व्यक्तिगत रूप से सभी को फ्री वीजा भेजेंगे!”

कब मिलेगा Atlys के ऑफर का फायदा एटलिस के सीईओ के अनुसार पेरिस ओलिंपिक में अगर चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो उनकी कंपनी सभी यूजर्स को फ्री वीज़ा देगी। एटलिस की तरफ से ये ऑफर एक दिन के लिए लागू होगा, वीज़ा पूरी तरह से निःशुल्क होगा, इसमें कोई हिडन चार्ज भी नहीं होगा। फ्री वीजा लिस्ट में सभी देशों को कवर किया गया है, इसलिए यूजर्स अपनी मर्जी से देश चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। एटलिस के सीईओ के अनुसार पेरिस ओलिंपिक में अगर चोपड़ा स्वर्ण पदक जीतते हैं, तो उनकी कंपनी सभी यूजर्स को फ्री वीज़ा देगी। एटलिस की तरफ से ये ऑफर एक दिन के लिए लागू होगा, वीज़ा पूरी तरह से निःशुल्क होगा, इसमें कोई हिडन चार्ज भी नहीं होगा। फ्री वीजा लिस्ट में सभी देशों को कवर किया गया है, इसलिए यूजर्स अपनी मर्जी से देश चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।