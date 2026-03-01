Budget Session: संसद में बजट सत्र की गर्मागर्म बहस, विपक्ष ने घेरा और सरकार ने दिया ये जवाब

Parliament Budget Session 2026: संसद के बजट सत्र के दौरान आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जबरदस्त गहमागहमी देखने को मिली (Lok Sabha and Rajya Sabha proceedings)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मौजूदगी में सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियां गिनाईं, तो वहीं कांग्रेस (Indian National Congress) के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन (Opposition Alliance NDA vs INDIA) ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कड़े सवाल दागे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने पश्चिम एशिया संकट (West Asia Crisis) पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया। सत्ताधारी भाजपा (Bharatiya Janata Party) ने स्पष्ट किया कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, बशर्ते सदन नियमों के अनुसार चले।