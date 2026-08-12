संसद गतिरोध पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का विपक्ष पर हमला, बोले- कांग्रेस मुद्दे से भटका रही है

उन्होंने विपक्ष के रवैये को संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताते हुए कहा कि लगातार व्यवधान से लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचता है। मानसून सत्र में विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिला है। विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब और चर्चा की मांग की, जबकि सरकार की ओर से विपक्ष पर सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप लगाए गए। अब सत्र के दौरान जारी गतिरोध को लेकर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के ताजा बयानों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गया है।