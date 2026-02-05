PM मोदी की TMC को दो टूक: ‘घुसपैठियों के वकालत करने वालों को देश माफ नहीं करेगा’

pm modi
PM Modi Speech: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों की नारेबाजी पर चुटकी लेते हुए कहा, 'खरगे जी बुजुर्ग हो चुके हैं, इसलिए उनको बैठकर नारेबाजी करने की अनुमति दी जानी चाहिए।' पीएम मोदी की इस बात पर सदन में ठहाके लगने लगे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की यात्रा में बीते वर्ष देश के तेज प्रगति के विकास के वर्ष रहे हैं। जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग के लिए उनके जीवन में परिवर्तन का ये कालखंड रहा है। एक सही दिशा में तेज गति से देश आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति मुर्मु ने बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरी संवेदनशीलता के साथ इस विषय को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है।
पीएम मोदी ने कहा, 'TMC के साथियों ने बहुत कुछ कहा। लेकिन उन्हें अपने अंदर झांकना चाहिए। एक क्रूर सरकार गिरावट के सभी पैमानों पर नए रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन वे हमें यहाँ लेक्चर दे रहे हैं। वहां के लोगों का भविष्य अंधेरे में डूब रहा है लेकिन उन्हें (राज्य सरकार) कोई परवाह नहीं है। सत्ता में रहने के अलावा उनकी कोई आकांक्षा नहीं है। वे यहाँ लेक्चर दे रहे हैं। दुनिया के समृद्ध देश अपने देश से अवैध निवासियों को बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में, अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे देश के युवा ऐसे लोगों को कैसे माफ कर सकते हैं जो घुसपैठियों की वकालत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं?'
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत कई देशों का भरोसेमंद पार्टनर है और हम दुनिया की भलाई के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ की बात करती है, लेकिन उस चर्चा में मुख्य किरदार के तौर पर, आज भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ की एक मज़बूत आवाज़ बनकर उभरा है।'
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, 'हमारी एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा पिछली गलतियों को सुधारने में खर्च हो रहा है। उस दौर में दुनिया के मन में जो इमेज बनी थी, उसे मिटाने में बहुत मेहनत लगती है, उन्होंने चीजों को इतनी खराब हालत में छोड़ दिया था। इसीलिए हमने भविष्य के लिए तैयार नीतियों पर जोर दिया है। आज देश पॉलिसी और स्ट्रैटेजी के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म' के मंत्र पर चलते हुए हम आगे बढ़े हैं, और आज सच्चाई यह है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार हो गया है।'
पीएम मोदी ने कहा, 'भारत कई देशों के साथ भविष्य के लिए तैयार ट्रेड डील कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में, हमने दुनिया के 9 बड़े और महत्वपूर्ण देशों के साथ ट्रेड डील साइन की हैं। 27 देशों के साथ सबसे बड़ी डील, जिसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, उनमें से एक है।'
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, '21वीं सदी का पहला क्वार्टर पूरा हो गया है। लेकिन यह दूसरा क्वार्टर निर्णायक है, ठीक वैसे ही जैसे पिछली सदी में भारत की आजादी की लड़ाई का दूसरा क्वार्टर था। मैं साफ देख सकता हूं कि विकसित भारत बनाने की दिशा में, यह दूसरा क्वार्टर भी उतना ही काबिल होने वाला है।'
जब राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, तो पीएम मोदी ने कहा, '… मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र को देखते हुए, मैं आपसे, चेयरमैन साहब, गुजारिश करता हूं कि उन्हें बैठने दें और नारे लगाने दें ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। पीछे युवा लोग हैं। इसलिए, कृपया खड़गे को बैठे-बैठे ही नारे लगाने की इजाज़त दें।'
राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, 'विकसित भारत की यात्रा में, पिछले साल देश के तेज़ी से विकास के साल रहे हैं। यह जीवन के हर क्षेत्र में, समाज के हर वर्ग में बदलाव का दौर रहा है। देश सही दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।'
प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में केंद्र सरकार के कार्यों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। इस बीच, विपक्षी सांसदों ने हंगामा तेज कर दिया है। विपक्षी सांसद 'तानाशाही नहीं चलेगी' के नारे लगा रहे हैं। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर लिया है।
लोकसभा में जोरदार हंगामे और सांसदों के निलंबन के बाद अब राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर सबकी नजर है।
विपक्ष का कहना है कि सरकार सदन में जवाब देने से बच रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम का न आना सरकार की कमजोरी दिखाता है। वहीं, भाजपा का तर्क है कि विपक्ष ने जानबूझकर हंगामा किया ताकि पीएम बोल न सकें।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग