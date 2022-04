Patiala clash: 'राजनीतिक दलों के बीच हुआ संघर्ष'- CM मान

Patiala Violence: पंजाब के पटियाला शहर में हुई हिंसा को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राजनीतिक करार दिया है है और कहा है ये सांप्रदायिक नहीं है।

Updated: May 01, 2022 12:08:05 am

पटियाला में हुई हिंसा को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दो राजनीतिक दलों के बीच का संघर्ष कहा है। उन्होंने कहा कि ये दो समुदायों के बीच नहीं था। मान ने सीधा कहा है ये अकाली दल और बीजेपी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हिंसा के कारणों की जारी है, इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

Patiala clashes were between two political parties, not communities- CM Mann