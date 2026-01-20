पटना हॉस्टल कांड ने कर दी ‘बालिका गृहकांड’ की यादें ताजा, जब 40 से अधिक बच्चियां हुई थीं हैवानियत का शिकार

साल 2018 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित एक बालिका गृह से यौन शोषण और शारीरिक उत्पीड़न के मामले ने राज्य को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। मामले का खुलासा तब हुआ जब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) ने बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग के लिए वर्ष 2017 में राज्य के विभिन्न शेल्टर होम्स का सोशल ऑडिट किया। इस ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर के "सेवा संकल्प एवम् विकास समिति" द्वारा संचालित बालिका गृह की स्थिति को "अत्यंत चिंताजनक" और "संदिग्ध" बताया गया।