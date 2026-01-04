पत्रिका समूह का पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यान आज, सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाएंगे

पत्रिका समूह की ओर से पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला की शुरुआत 1992 में हुई थी।
पत्रिका समूह की ओर से इस बार आयोजित पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता भारत का विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी होंगे। यह समारोह जयपुर में झालाना स्थित 'पत्रिकायन' में रविवार, 4 जनवरी को अपरान्ह तीन बजे से शुरू होगा।
इस अवसर पर जस्टिस माहेश्वरी पत्रिका समूह के सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। पत्रिका समूह अपने रचनाकारों को प्रोत्साहन के तहत हर वर्ष इसके परिशिष्टों में प्रकाशित कहानियों व कविताओं में से श्रेष्ठ को पुरस्कार भी प्रदान करता है।
इस मौके पर पत्रिका समूह के वार्षिक पत्रकारिता पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। पत्रिका समूह हर वर्ष पत्रकारिता की विभिन्न विधाओं में पत्रकारों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित करता है।
मूर्धन्य पत्रकार व साहित्यकार पं. झाबरमल्ल शर्मा की स्मृति में आयोजित इस व्याख्यानमाला की शुरुआत वर्ष 1992 में हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ.शंकर दयाल शर्मा इस कार्यक्रम की पहली कड़ी में मुख्य वक्ता थे।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग