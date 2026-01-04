पत्रिका समूह का पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यान आज, सृजनात्मक साहित्य और पत्रकारिता पुरस्कार भी दिए जाएंगे

पत्रिका समूह की ओर से इस बार आयोजित पं. झाबरमल्ल शर्मा स्मृति व्याख्यानमाला में मुख्य वक्ता भारत का विधि आयोग के अध्यक्ष जस्टिस दिनेश माहेश्वरी होंगे। यह समारोह जयपुर में झालाना स्थित 'पत्रिकायन' में रविवार, 4 जनवरी को अपरान्ह तीन बजे से शुरू होगा।