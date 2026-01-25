गणतंत्र दिवस परेड से झांकियों का पुराना कनेक्शन, हर साल बना रहता है क्रेज

गणतंत्र दिवस की परेड 1950 में शुरू हुई, लेकिन झांकियां औपचारिक रूप से 1952 में शामिल की गईं। शुरुआती सालों में झांकियों की संख्या काम कम होती थीं। और साथ ही उनका रूप भी अभी तरह का भव्यात्मक नहीं होता था। 'झांकी' संस्कृत और प्राकृत शब्द है, जिसका मतलब है नजारा या झलक। पहले झांकियां मंदिरों के रथ उत्सव और भक्ति काल की जुलूसों से प्रेरित हुआ करती थीं। कई झांकियों पर लोग जमे हुए पोज में खड़े होकर लोककथाएं, खेती या पौराणिक दृश्य दिखाते थे। गणतंत्र दिवस परेड में हर साल आमतौर पर 22 से 30 झांकियां होती हैं। ये राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, मंत्रालयों और प्रमुख सरकारी संस्थाओं की होती हैं। इनमें संगीत, लोक नृत्य, स्थानीय कपड़े और थीम वाली कहानियां दिखाकर भारत की संस्कृति, इतिहास और विकास के काम दिखाए जाते हैं।