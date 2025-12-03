VIP नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ की बोली लगाकर सुधीर फंसा मुश्किल में! सरकार ने शुरू की संपत्ति जांच

वीआईपी नंबर प्लेट (फाइल फोटो)
हरियाणा की सबसे महंगी वीआईपी नंबर प्लेट ‘HR88 B 8888’ के लिए 1.17 करोड़ रुपये की बोली जीतने के बाद भुगतान न करने वाले बोलीदाता सुधीर कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। परिवहन मंत्री अनिल विज ने उनकी संपत्ति और आय की गहन जांच के आदेश दे दिए हैं और आयकर विभाग को भी पत्र लिखने की बात कही है।
आपको बता दें कि 26 नवंबर को ऑनलाइन नीलामी में रोमुलस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सुधीर कुमार ने ‘HR88 B 8888’ नंबर के लिए 1.17 करोड़ रुपये की सबसे ऊंची बोली लगाकर नीलामी जीत ली थी। यह भारत की अब तक की सबसे महंगी कार रजिस्ट्रेशन प्लेट बन गई थी। लेकिन 1 दिसंबर तक भुगतान की अंतिम तिथि बीतने के बावजूद उन्होंने राशि जमा नहीं की। इसके बजाय उन्होंने 11,000 रुपये की सुरक्षा राशि भी जब्त होने दी।
मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा, “नीलामी में बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति 1.17 करोड़ की बोली लगाता है, उसकी इतनी संपत्ति है या नहीं, इसकी जांच जरूरी है।” उन्होंने विभाग को सुधीर कुमार की संपत्ति, आय स्रोत और वित्तीय स्थिति की पूरी जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही आयकर विभाग को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की बात कही, ताकि भविष्य में कोई बिना वित्तीय क्षमता के सिर्फ कीमत बढ़ाने के लिए बोली न लगा सके।
सुधीर कुमार ने रविवार को मीडिया से कहा कि उन्होंने शनिवार रात दो बार भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण पैसा जमा नहीं हो सका। उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार इस नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के खिलाफ है। कुमार ने कहा, “परिवार के बुजुर्ग समझा रहे हैं कि इतने पैसे नंबर प्लेट पर खर्च करना समझदारी नहीं है। अभी बात चल रही है, सोमवार तक फैसला हो जाएगा।” हालांकि सोमवार बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ‘HR88 B 8888’ नंबर प्लेट की पुनः नीलामी जल्द कराई जाएगी। इस बार बोलीदाताओं की वित्तीय स्थिति की पहले से जांच करने पर विचार किया जा रहा है।
हरियाणा कोड ‘HR,’ जिला कोड ‘88,’ और चार अंकों की सीरीज ‘8888’ के साथ यह नंबर बेहद शुभ माना जाता है। खास बात यह है कि बड़े अक्षरों में ‘B’ को देखने पर पूरी प्लेट ‘HR 88888888’ जैसी लगती है – यानी नौ अंक लगातार 8 के। इसी कारण इसके लिए 45 आवेदनों के साथ रिकॉर्ड बोली देखी गई। हरियाणा में हर हफ्ते fancy.parivahan.gov.in पोर्टल पर वीआईपी नंबरों की ऑनलाइन नीलामी होती है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग