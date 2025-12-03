VIP नंबर प्लेट के लिए 1.17 करोड़ की बोली लगाकर सुधीर फंसा मुश्किल में! सरकार ने शुरू की संपत्ति जांच

सुधीर कुमार ने रविवार को मीडिया से कहा कि उन्होंने शनिवार रात दो बार भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन पोर्टल में तकनीकी खराबी के कारण पैसा जमा नहीं हो सका। उन्होंने यह भी बताया कि उनका परिवार इस नंबर प्लेट पर इतनी बड़ी रकम खर्च करने के खिलाफ है। कुमार ने कहा, “परिवार के बुजुर्ग समझा रहे हैं कि इतने पैसे नंबर प्लेट पर खर्च करना समझदारी नहीं है। अभी बात चल रही है, सोमवार तक फैसला हो जाएगा।” हालांकि सोमवार बीतने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ।