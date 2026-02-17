हिंदुओं की संख्या 1.2 अरब पार, आखिर किस वजह से बढ़ रही है इतनी तेजी?

रिपोर्ट का एक अहम निष्कर्ष यह है कि हिंदू आबादी में बदलाव का मुख्य कारण जन्म दर है, न कि धर्मांतरण। अन्य बड़े धर्मों की तुलना में हिंदू समुदाय में धर्म बदलने की दर काफी कम है। यह दुनिया का सबसे भौगोलिक रूप से केंद्रित बड़ा धर्म है। लगभग 99 प्रतिशत हिंदू एशिया-प्रशांत क्षेत्र में रहते हैं और करीब 95 प्रतिशत सिर्फ एक देश भारत में। शेष बड़ी आबादी नेपाल में है। यानी हिंदू जनसांख्यिकी की दिशा लगभग पूरी तरह भारत की सामाजिक और जनसंख्या नीतियों से तय होती है।