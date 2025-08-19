PM Jan Dhan Yojana: 56.04 करोड़ जनधन खातों में कितने रुपए हुए जमा, मंत्री ने संसद में दी जानकारी

PM Jan Dhan Yojana: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को संसद में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खातों में जमा राशि की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि PMJDY के तहत 56.04 करोड़ खाते खोले गए, जिनमें से 4.82 करोड़ खाते शून्य शेष खाते हैं। मंत्री ने बताया कि खातों में 2.63 लाख करोड़ की राशि जमा की गई। मंत्री ने बताया कि पीएम जन धन योजना के तहत 2 जुलाई 2025 से अब तक खोले गए खातों की संख्या 0.27 करोड़ है।