PM किसान 22वीं किस्त: इन किसानों के खाते में नहीं आएंगे 2000 रुपये, जानें लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan 22nd Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना देश के करोड़ों छोटे-मार्जिनल किसानों के लिए जीवनरेखा बनी हुई है। इस योजना के तहत हर साल 6000 रुपये की सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी हुई, जिसमें 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए। अब किसान 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त फरवरी 2026 के अंत तक जारी हो सकती है, हालांकि सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की है।