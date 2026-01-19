राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ भाजपा की गुड गवर्नेंस बैठक संभव, सुशासन पर होगा फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo - IANS)
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में हिस्सा लेने के लिए राजधानी आ रहे पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में राज्यों में शासन के तौर-तरीकों की समीक्षा के साथ सुशासन से जुड़े अनुभवों और सुझावों का आदान-प्रदान किया जाएगा। हालांकि पार्टी की ओर से अभी आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक भाजपा के गुड गवर्नेंस सेल के तहत आयोजित की जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री अपनी-अपनी सरकारों की प्रमुख योजनाओं, नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी साझा करेंगे। साथ ही विभिन्न राज्यों में लागू सफल मॉडलों और बेस्ट प्रैक्टिस को अन्य राज्यों में अपनाने पर भी विचार होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के मौके पर इस बैठक को संगठन और सरकार के बीच समन्वय मजबूत करने के तौर पर भी देखा जा रहा है।
भाजपा में गुड गवर्नेंस सेल की ओर से साल में एक से दो बार मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और 20 जनवरी को निर्वाचन में भाग लेने आ रहे मुख्यमंत्रियों व उपमुख्यमंत्रियों की बैठक की कार्ययोजना पर मंथन चल रहा है। भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन, 4 से 5 बजे जांच और 5 से 6 बजे नाम वापसी होगी। साढ़े 6 बजे चुनाव अधिकारी बयान जारी करेंगे। एक ही नामांकन होने पर अगले दिन निर्विरोध निर्वाचन होगा।
