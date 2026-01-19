राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से पहले पीएम मोदी के साथ भाजपा की गुड गवर्नेंस बैठक संभव, सुशासन पर होगा फोकस

भाजपा में गुड गवर्नेंस सेल की ओर से साल में एक से दो बार मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित की जाती है। सूत्रों के अनुसार 19 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन और 20 जनवरी को निर्वाचन में भाग लेने आ रहे मुख्यमंत्रियों व उपमुख्यमंत्रियों की बैठक की कार्ययोजना पर मंथन चल रहा है। भाजपा के चुनाव अधिकारी डॉ. के. लक्ष्मण के अनुसार 19 जनवरी को दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन, 4 से 5 बजे जांच और 5 से 6 बजे नाम वापसी होगी। साढ़े 6 बजे चुनाव अधिकारी बयान जारी करेंगे। एक ही नामांकन होने पर अगले दिन निर्विरोध निर्वाचन होगा।