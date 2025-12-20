PM मोदी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया, जानिए इसकी खासियत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी स्थित लोकप्रिया गोपीनाथ बरदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने इस अत्याधुनिक सुविधा की तस्वीरें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि यह असम के बुनियादी ढांचे के लिए एक बड़ा कदम है। गुवाहाटी हवाई अड्डे के नव-उद्घाटित टर्मिनल-2 भवन को प्रति वर्ष लगभग 1.3 करोड़ यात्रियों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 4,000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नए टर्मिनल भवन का दौरा भी किया।